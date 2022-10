Verbraucher Gasverbrauch in Deutschlands Haushalten deutlich gesunken

Behördenchef Klaus Müller begründete den gesunkenen Verbrauch mit dem zuletzt relativ warmen Wetter. Tatsächlich war die Temperatur mit 11,4 Grad in der vergangenen Woche höher als in den Vorjahren, wie eine Liste der Durchschnittstemperaturen in der 40. Kalenderwoche zeigt. 2018 lag der Wert bei 10,8 Grad und in den Jahren 2019 und 2021 bei 10,0 Grad. Nur 2020 war mit 12,0 Grad ein Ausreißer nach oben. Interessant ist daher der Vergleich zu der warmen Kalenderwoche 40 im Jahr 2020: Damals war der Verbrauch ebenfalls deutlich höher als in der diesjährigen Woche.