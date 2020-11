Verbotene Liebe – Next Generation Braucht es wirklich eine Neuauflage?

Stuttgart - Wer in den 1990ern jung war, der kam nicht an ihnen vorbei: An Jan und Julia, an Clarissa von Anstetten und den Brandners. Vor allem, wenn man, so wie ich, in einer Straße wohnte, in der noch kein Kabel verlegt war. „Verbotene Liebe“ war das „next best thing“ zu „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ oder „Unter uns“, den Seriengiganten aus dem Privatfernsehen, von denen ich höchstens in den großen Pausen hörte.