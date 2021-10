Verbote in Steinheim Füttern von Tauben wird zum Tabu

Keine akuten Probleme mit den Vögeln

Auf der Basis einer Musterfassung des Gemeindetags wurde nun beispielsweise ein Paragraf aufgenommen, der es untersagt, Tauben „auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und Erholungsanlagen“ zu füttern. Ein Passus, der im benachbarten Großbottwar schon mindestens seit der letzten Überarbeitung der Polizeiverordnung aus dem Jahr 2000 gilt, wie die dortige Hauptamtsleiterin Mona Trinkner berichtet. Auch in Beilstein, wo die tierischen Hinterlassenschaften der Vögel in der Vergangenheit wie im Großbottwarer Stadtteil Winzerhausen immer wieder Ärger heraufbeschworen hatten, ist ein solches Verbot längst in den Statuten verankert. Aus Steinheim indes drangen zuletzt keine Meldungen über etwaige Tauben-Hotspots an die Öffentlichkeit. Insofern konnte Rainer Breimaier von den Grünen nicht recht nachvollziehen, warum eine solche Vorschrift nun aufgenommen werden soll. Gleiches gelte für das Untersagen von besonders aufdringlichem und „die körperliche Nähe“ suchendem Betteln. Hauptamtsleiterin Ramona Senghaas pflichtete Breimaier bei, dass es keinen konkreten Anlass für das Taubenfütterungsverbot gebe. „Man kann aber nicht sagen, ob das vielleicht heute, morgen oder in zwei Jahren der Fall ist“, erklärte sie. Und dann sei man schon vorbereitet und müsse nicht nochmals Hand an die Satzung legen. Ähnlich verhalte es sich mit dem Betteln, das bereits in der alten Verordnung erwähnt war, ergänzte der Rathauschef. Hier sei textlich und in Anlehnung an die Mustersatzung des Gemeindetags eine schärfere Formulierung gewählt worden. „Und es gibt immer mal wieder Berichte von Bettel-Drücker-Kolonnen. Da hätte man dann eine Handhabe“, falls eine solche Gruppe in Steinheim auftreten würde.