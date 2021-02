Veranstaltungen in Pandemiezeiten Marktplatzfest wegen Corona abgeblasen

Auch in Beilstein haben sich die Räte der Thematik mit Blick auf das Ende Juli stattfindende Weinbergfest gewidmet. Auch wenn kaum Hoffnung bestehe, wollte das Gremium das Fest jetzt noch nicht ganz zu Grabe tragen. „Das wäre kein gutes Signal“, so Oliver Muth (FWV). Geld und Arbeitskraft sollten aber auch nicht in die Veranstaltung fließen, weshalb die Stadt von der Weiterführung der Planung im üblichem Rahmen entbunden wurde. Stattdessen soll geprüft werden, ob es nicht Alternativen gäbe, die kurzfristig umgesetzt werden könnten – wie etwa eine Weintour von Hütte zu Hütte. Was den Ostermontagsmarkt angeht, wird noch der 31. März abgewartet. Der Markt sei schnell zu organisieren und könne entzerrt werden.

In Mundelsheim werden normalerweise zahlreiche Feste im Jahresturnus gefeiert – vom Pfingstmarkt über die Sichelhenket im August bis zum Martinimarkt in November. Wie viele davon 2021 stattfinden werden, steht derzeit in den Sternen. „Von den wiederkehrenden Festen haben wir für dieses Jahr noch keines abgesagt“, macht Mundelsheims Bürgermeister Boris Seitz ein klein wenig Hoffnung. Man müsse aber abwarten, unter welchen Voraussetzungen in der Corona-Pandemie Feste möglich seien. „Wir werden hier kurzfristige Entscheidungen treffen“, sagt Seitz.

Schlechter stellt sich die Situation für die Feste dar, die der Käsbergkeller organisiert. „Die Veranstaltung Wein und Sound, die für März geplant war, haben wir abgesagt. In Räumen kann man derzeit nicht mit mehreren Tausend Menschen feiern“, sagt Heiko Fink, Winzermeister im Verkauf des Käsbergkellers. Und auch für das Käsbergfest, das normalerweise im Mai in den Weinbergen stattfindet, stehen die Chancen eher schlecht. „Normalerweise würden wir jetzt mit den Planungen anfangen. Aber wir haben bisher zum Beispiel noch keine Ausnahmegenehmigungen bei der Umweltbehörde beantragt, die für das Fest notwendig wäre“, erklärt Fink. Hoffnung gibt es aber für den Weinberg-Brunch: Vier Veranstaltungen für bis zu 80 Gäste sind zwischen Juni und September geplant. „Da haben die Besucher feste Sitzplätze, da können die Abstände problemlos eingehalten werden“, sagt Fink. Allerdings wäre nach derzeitigem Stand keine Gastronomie erlaubt.

Noch nicht entschieden ist in Affalterbach, ob das Straßenfest am zweiten Juli-Wochenende stattfinden wird. „Derzeit laufen bei uns keine Planungen“, erklärt Heinz Hörter vom DRK, der dem Organisationskomitee vorsteht. Er werde in absehbarer Zeit die Meinungen der Vereine einholen. „Es wird davon abhängen, was die Politik in Sachen Corona entscheidet.“ Bürgermeister Steffen Döttinger ist kein Verein im Ort bekannt, der derzeit ein Fest plant. „Wir haben für dieses Jahr auch noch kein Kulturprogramm veröffentlicht, weil schlicht noch nicht klar ist, wann es wieder Kultur geben kann“, sagt Döttinger. Man fahre hier „auf Sicht“.

Auch in Kirchberg ist offen, ob das Bürgerfest am 19. und 20. Juni stattfinden kann. „Wir werden uns in nächster Zeit damit beschäftigen müssen“, meint Haupt- und Ordnungsamtsleiterin Hanna Selig. Möglicherweise spiele dabei auch eine Rolle, ob die Fußball-Europameisterschaft wie geplant ausgetragen wird.