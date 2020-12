Verärgerung in Wolfsölden Homeoffice scheitert an der Telekom

Schließlich wandte sich Oliver Kern auch an die Marbacher Zeitung – und nach einem Anruf bei der Pressestelle der Telekom kam auf einmal Bewegung in die Sache. Noch am gleichen Tag meldete sich eine Telekom-Mitarbeiterin bei Kern, einen Tag später rollte der Bagger an.

Inzwischen ist der Defekt an der Kabelweiche endlich behoben, ein Telekom-Techniker hat dies dem Neu-Affalterbacher bestätigt. Zwar muss ein O2-Techniker die DSL-Verbindung noch endgültig freischalten, doch dank eines geliehenen Routers konnte sich die Familie Kern zumindest noch vor Weihnachten über eine funktionierende Internetverbindung freuen. Es war in diesem Jahr wahrscheinlich das Geschenk, über das sich alle am meisten gefreut haben.