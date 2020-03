Veränderungen wegen Corona Blutspende mit Abstand

Großbottwar - So manch einer der regelmäßigen Blutspender möchte am Dienstag gleich den Eingang nehmen, den er auch sonst immer zur Spende in der Aula der Großbottwarer Matern-Feuerbacher-Realschule nimmt. Der ist aber verschlossen. Der Ortsverein des Roten Kreuzes bittet in Corona-Zeiten die Spender, den oberen Eingang in die Schule zu nehmen. Dort werden sie von einem jungen Mann mit Schutzmaske und Thermometer begrüßt. Er misst kontaktlos die Temperatur der Stirn, fragt, ob man in einem Risikogebiet war, und bittet jeden, die Hände zu desinfizieren.