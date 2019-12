Veränderung bei Genossenschaft Bastian Remkes verlässt die Bottwartaler Winzer

Warum jetzt also doch der Abschied? Bastian Remkes hält kurz inne. Er gehe nicht im Groll, betont er, aber er sei ausgebrannt. Die vergangenen Wochen und Monate haben der rheinischen Frohnatur zugesetzt. Das ist zu spüren. Er sei nicht bereit, ständig Beschlüsse mitzutragen, hinter denen er nicht stehe, erklärt er den Rückzug aus dem Amt als Vorstandsvorsitzender. Die Situation in der württembergischen Weinwirtschaft sei angespannt. Die Genossenschaft habe lange von Rücklagen gelebt, doch inzwischen gehe es an die Substanz. „Es geht um das Thema Wirtschaftlichkeit“, sagt Remkes und lässt anklingen, dass unterschiedliche Auffassungen über die Höhe der ausbezahlten Traubengelder eine gewichtige Rolle gespielt haben. Er verstehe die wirtschaftlichen Zwänge der Mitglieder, „aber die Kraft des Unmuts muss in Strategien enden“. Eine Zusammenarbeit mache wenig Sinn, wenn die Leute nicht mehr hinter einem stünden und man das Vertrauen nicht mehr habe. „Und wenn die gegenseitige Bereitschaft nicht da ist, dann passt es einfach nicht zusammen.“ Deshalb habe er angeboten, sich zum 15. Januar zu trennen. Was mit Abzug seines Resturlaubs eigentlich bedeutet hätte, dass Remkes am Donnerstag seinen letzten Arbeitstag angetreten hätte. Doch der scheidende Geschäftsführer hat sich angeboten, auch in Sachen Inventur über den Jahreswechsel zur Verfügung zu stehen und eine geregelte Übergabe an die Mitarbeiter und den Vorstandsvorsitzenden Immanuel Gröninger zu machen.