Ventilatorenhersteller aus Mulfingen Coronakrise kostet ebm-papst Umsatz

Um die notwendigen Kapazitäten zu schaffen, investiert ebm-papst allein in diesem Geschäftsjahr knapp 183 Millionen Euro, so viel wie noch nie. Das Geld fließt unter anderem in ein neues Werk in Johnson City im US-Bundesstaat Tennessee und in den Ausbau des Werks im chinesischen Xian. Investiert wird zudem in den Hauptsitz in Mulfingen.