„Venom 2“ startet bald Der außerirdische Parasit kehrt zurück

Verwandlung bei der Hinrichtung

Zur Handlung des in der Regie von Andy Serkis gedrehten Superhelden-Thrillers teilt Sony Pictures Entertainement mit: „Nach dem Triumph über Riot haben sich Eddie Brock und sein außerirdischer Parasit auf einige Verhaltensregeln geeinigt. Während Venom am liebsten durchgehend Bösewichte verspeisen würde, möchte Eddie nun unbedingt seine Karriere als Journalist wieder in Gang bringen. Da kommt ihm der Serienmörder Cletus Kasady, der mit Eddie über seine Opfer sprechen will, gerade recht. Als Kasady sich bei seiner Hinrichtung in den brutalen Carnage verwandelt und überall für Chaos sorgt, muss Venom einschreiten.“