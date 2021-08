Venedig Architekturbiennale: Goldener Löwe für Berliner Kollektiv

Die Jury verlieh den neun Männern und Frauen den Preis in der Kategorie bester Teilnehmer für ihre Installation "Instances of Urban Practice" (Beispiele städtischer Praxis), wie die Biennale mitteilte. Die Architektur-Ausstellung lief in ihrer 17. Ausgabe unter dem Motto "How will we live together?" (Wie werden wir zusammenleben?).