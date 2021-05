Vegane Ernährung Deutsche essen immer mehr vegetarisch und vegan

Berlin - Die Produktion von vegetarischen oder veganen Lebensmitteln ist in Deutschland im vergangenen Jahr stark gestiegen: 2020 stellten die Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr 39 Prozent mehr Fleischersatzprodukte her, die Menge stieg von 60 400 Tonnen auf fast 84 000 Tonnen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag (14. Mai) mitteilte. Der Wert der Produkte wuchs von knapp 273 Millionen Euro auf knapp 375 Millionen Euro – ein Anstieg um 37 Prozent.