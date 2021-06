Vatikan Papst verschärft Kirchenrecht

Die Normen müssten beständig mit den Veränderungen in der Gesellschaft und den "neuen Erfordernissen des Volkes Gottes" im Austausch stehen, hieß es in der apostolischen Konstitution von Papst Franziskus, die am Dienstag vom Heiligen Stuhl veröffentlicht wurde. Deshalb sei es manchmal erforderlich, die Normen zu überarbeiten, begründete das katholische Kirchenoberhaupt die Änderungen. Die Verordnungen sollen am 8. Dezember in Kraft treten.