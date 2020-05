Vater von Ben Stiller "King of Queens"-Schauspieler Jerry Stiller ist tot

In den 50er Jahren heiratete Stiller Anne Meara, der "New York Times" zufolge als beide versuchten, in New York als Schauspieler Fuß zu fassen. Bald begannen sie als Komiker zusammen in Nachtclubs aufzutreten und schafften es etwa in die quotenstarke "Ed Sullivan Show". Die Ehe hielt bis zu Annes Tod 2015, mehr als sechs Jahrzehnte. In Hollywood erinnert ein Stern auf dem "Walk of Fame" an die Beiden.