Vater und Sohn im Clinch Schießerei auf der Straße

In der Nacht auf Samstag hat eine Schießerei in der Johannes-Buhl-Straße in Ludwigsburg für Aufsehen gesorgt. Ein 55-Jähriger hatte auf seinen Sohn gefeuert. Das Ganze trug sich kurz nach Mitternacht zu. Anwohner meldeten sich 0.22 Uhr in der Notrufzentrale des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und berichteten von Schüssen und einer körperlichen Auseinandersetzung in der Johannes-Buhl-Straße. Im Verlauf eines türkischen Familienstreites hatte der 55-jährige Vater auf der Straße mit einer Pistole mehrmals auf seinen 33-jährigen Sohn gefeuert. Als dieser versuchte, ihm die Waffe abzunehmen, entwickelte sich eine Schlägerei. Erst ein hinzugekommener weiterer Verwandter konnte dem Angreifer schließlich die Waffe entreißen. Der Vater flüchtete daraufhin vom Tatort, konnte jedoch im Verlauf der polizeilichen Fahndung festgenommen werden. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe, mit welcher Reizstoffmunition verschossen worden war. Der Vater und der Sohn erlitten bei der Auseinandersetzung jeweils leichte Verletzungen. Die Polizei war mit insgesamt acht Fahrzeugbesatzungen im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war mit einer Rettungswagenbesatzung und einer Notarztwagenbesatzung vor Ort.