Vanessa Mais Spielfilmdebüt im Ersten Tausche Niere gegen Hochbeet

Stuttgart - Das donnernde Blitzlichtgewitter nach ihrem Auftritt haut sie um. Das Gesicht der Sängerin, zugekleistert aus dem dicksten Tuschkasten, sinkt zu Boden. Vanessa Mai kann nicht mehr. Ihre Niere will nicht mehr. Eine neue muss her. Am besten die von ihrem Papa. Also von – was ist denn jetzt bitte los? - „Tatort“-Kommissar Thiel.