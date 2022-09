Vanessa Mai in Stuttgart Ein Happy End mit Vanessa Mai

Vanessa Mai kommt aus Backnang, sie ist der Schlagerstar von nebenan. Seit dem 2. Mai ist sie 30 Jahre alt. Geboren wurde sie als Vanessa Mandekić, und seitdem sie vor fünf Jahren, ihren Manager Andreas Ferber heiratete, den Stiefsohn von Andrea Berg, heißt sie offiziell Vanessa Ferber. 2014 veröffentlichte sie, noch als Sängerin der Aspacher Schlagerband Wolkenfrei, ihr erstes Album „Endlos verliebt“. Sie hat bereits ihre Autobiografie verfasst („I do it my Way“), sie tritt auf als Schauspielerin, betätigt sich als Influencerin, zeigt, wie Fitness geht, leuchtet auf allen sozialen Kanälen – und zieht sich schließlich in der Mitte ihres Konzertes eine Jacke über, als sie sich gemeinsam mit Nico Gomez und ihrer Backgroundsängerin auf der Bühne setzt, um ruhigere Lieder zu singen. Sonst ist sie deutlich sparsamer bekleidet. Das weiß sie, das sagt sie selbst, und sie lacht darüber.