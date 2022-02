Valentinstag 2022 10 Tipps fürs Date zuhause

Stuttgart - Bald ist es soweit. Der internationale Tag der Liebe und des Blumenkommerzes steht vor der Tür. Am 14. Februar ist Valentinstag. Sowohl für Pärchen als auch für Singles hat dieser Tag ganz individuell eine mehr oder weniger starke Bedeutung. Manche haben nichts vor und lassen den Valentinstag an sich vorüberziehen. Andere überlegen vielleicht jetzt schon verzweifelt, was sie mit dem Partner oder der Partnerin unternehmen wollen. Nicht alle wollen aber unbedingt das Haus verlassen, vor allem nicht an einem Montag – bei schlechten Wetter oder in diesen Zeiten wegen Corona. Es gibt aber eine Menge schöner Dinge, die Paare am 14. Februar in den eignen vier Wänden tun können.