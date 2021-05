Vakanzen im Bereich Logistik und IT EgeTrans sucht Verstärkung

Marcel Steinmüller betont, dass neben fachlichen Voraussetzungen auch die Motivation und Teamfähigkeit der Bewerber stimmen muss, wenn man bei EgeTrans an Bord gehen will. Das Familienunternehmen setzt seit jeher auf eine langfristige Bindung der Mitarbeiter. Die niedrige Personalfluktuation unterstreicht den Erfolg dieses Ansatzes. Seit 1992, als Marcel Steinmüllers Eltern – Peter und Bettina – die Geschäftsführung der Spedition übernommen haben, ist die Mitarbeiterzahl von 7 auf aktuell knapp 180 angestiegen. Einer der Gründe, warum man seit 2017 aus dem hochmodernen Bürogebäude am Marbacher Neckarufer Logistikdienstleistungen abwickelt. Die damaligen Räumlichkeiten am König-Wilhelm-Platz waren schlichtweg nicht mehr ausreichend.

„Bei uns treffen direkte Entscheidungswege auf flache Hierarchien und moderne Arbeitsbedingungen auf eine attraktive Vergütung. Also wer Lust hat, in einem spannenden Aufgabenfeld wirklich etwas zu bewegen und nicht nur eine Nummer in einem Großkonzern sein will, den heißen wir in der EgeTrans-Familie herzlich willkommen. “ sagt Marcel Steinmüller und betont, dass dies nicht nur für Fachkräfte, sondern auch für den Nachwuchs gilt. „Unsere Ausbildungsmöglichkeiten sind vielfältig, die Nachwuchsförderung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensstrategie.“

Alle Stellenangebote und Ausbildungsmöglichkeiten sind auf dem Karrierebereich der EgeTrans-Webseite nachzulesen: https://www.egetrans.com/de/karriere

Aktuelle Vakanzen:

• Speditionskaufmann See- oder Luftfracht (m/w/d)

• Speditionskaufmann Import (m/w/d)

• Software-Entwickler RPG (m/w/d)

• IT-Administrator (m/w/d)

• IT Helpdesk / 1st Level Support (m/w/d)

• Werkstudent IT Administration (m/w/d)