Uwe Wenzel sagt ade Er geht mit lachendem und weinendem Auge

Erdmannhausen - Es war so etwas wie die große Liebe auf beiden Seiten: Uwe Wenzel und Erdmannhausen. Er sagt „es war das beste, was für mich passieren konnte“. Und seitens aller Erdmannhäuser, die mit ihm zu tun hatten, dürfte es ganz ähnlich aussehen. Jetzt hat der Hausmeister der Halle auf der Schray ade gesagt. Für ihn und seine Frau Heike ging es am vergangenen Freitag zurück nach Senftenberg in Brandenburg – in die alte Heimat.