UV-Schutz im Test Diese Tagescremes schützen am besten

Die Auswahl ist groß, Gleiches gilt für die Preisunterschiede. Nicht immer schützen die teuersten Cremes am besten – in einem aktuellen Test der Stiftung Warentest erhielt sogar das günstigste Produkt die beste Bewertung: Die Tagescreme des Drogeriemarkts dm von der Marke Balea überzeugte die Prüfer in den Bereichen Feuchtigkeitsanreicherung, Hautgefühl und Einhaltung des UV-Schutzes am meisten. Unterm Strich stand die Gesamtnote 1,8.