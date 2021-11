USA Zahl der Toten nach Festival-Unglück steigt

CNN hatte dem Bericht zufolge in der vergangenen Woche bereits mit dem Großvater des Neunjährigen gesprochen. Demnach war der Junge mit seinem Vater zum Konzert gegangen, der Vater trug ihn auf den Schultern. Als sich der Vater mit ihm aus dem immer dichteren Gedränge entfernen wollte, sei ihm der Sohn von der Schulter direkt in die Menschenmenge gefallen. Er erlitt dem Bericht zufolge Verletzungen an Leber, Lunge und Kopf.