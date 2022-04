USA Weißes Haus: Erste schwarze Richterin am Supreme Court „historisch“

An der konservativen Mehrheit am Obersten Gericht ändert die Bestätigung der 51-Jährigen nichts - sie löst den liberalen Richter Stephen Breyer ab, der mit 83 in den Ruhestand geht. Unklar ist, wann genau Jackson das Amt übernimmt. Breyer hatte Ende Januar angekündigt, er plane, zur Sommerpause des Gerichts Ende Juni oder Anfang Juli in den Ruhestand zu gehen, sollte seine Nachfolge bis dahin feststehen. Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris und Jackson wollten am Freitagmittag im Garten des Weißen Hauses gemeinsam vor die Presse treten, wie die US-Regierung mitteilte.