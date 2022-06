USA Weißer Polizeibeamter nach Tötung eines Schwarzen angeklagt

Eine Verkehrskontrolle endet tödlich

Der Beamte hatte den 26-Jährigen zunächst wegen einer Unregelmäßigkeit an dessen Nummernschild angehalten. Die beiden gerieten dann in eine körperliche Auseinandersetzung, an dessen Ende der Polizist Lyoya von hinten in den Kopf schoss, während dieser unter ihm am Boden lag. Dies ging aus Videoaufnahmen der Szene hervor, die die Polizei nach dem Vorfall veröffentlichte. Nach Angaben der Polizei wurde bei Lyoya keine Waffe gefunden.