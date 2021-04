USA und Russland US-Botschafter verlässt vorübergehend Moskau

Er werde in dieser Woche für Konsultationen nach Washington zurückkehren, teilte der Diplomat in Moskau mit. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte Sullivan in der vergangenen Woche die Heimreise nahegelegt, nachdem die USA zehn russische Diplomaten ausgewiesen und Sanktionen gegen Moskau verhängt hatten. Die Strafmaßnahmen ergingen unter anderem wegen Vorwürfen, Russlands habe sich in die US-Wahl im vergangenen Jahr eingemischt.