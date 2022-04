USA Schüsse bei Party in Pittsburgh - Zwei Jugendliche getötet

Die Party fand in einem angemieteten Haus statt - die Gäste waren weitgehend minderjährig. Insgesamt zählte die Polizei elf Menschen mit Schussverletzungen - darunter die beiden getöteten männlichen Jugendlichen. Sie seien im Krankenhaus für tot erklärt worden, so die Behörden. Die Zeitung "Pittsburgh Post-Gazette" berichtete, dass an dem Haus, wo die Party stattfand, am Sonntagmorgen mehrere zerbrochene Fenster zu sehen gewesen seien.