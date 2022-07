USA Polizeihubschrauber bei Brandeinsatz abgestürzt - vier Tote

New Mexicos Gouverneurin Michelle Lujan Grisham ordnete am Montag Trauerbeflaggung an. Das Büro des Sheriffs in Bernalillo County teilte mit, die Absturzursache sei noch unklar und werde untersucht. Die Besatzung des Hubschraubers habe Wasser abgeworfen und die Feuerwehrleute am Boden logistisch unterstützt, als der Helikopter am Samstagabend (Ortszeit) abgestürzt sei.