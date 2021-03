USA Polizei: Schütze in Supermarkt im US-Bundesstaat Colorado

Boulder - Die Polizei hat mit einem Großaufgebot auf einen Schützen in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Colorado reagiert. Über Twitter rief die Behörde die Menschen am Montagnachmittag (Ortszeit) in der Stadt Boulder nordwestlich von Denver dazu auf, die Gegend zu meiden. Auf einem Foto der Polizei waren zahlreiche bewaffnete Beamte und mehrere Krankenwagen zu sehen.