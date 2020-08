USA Für tot erklärte Frau wacht in Leichenhalle wieder auf

Southfield - In den USA hat eine für tot erklärte 20-Jährige wieder zu atmen begonnen. Das Personal im Bestattungsunternehmen habe die Frau gerade einbalsamieren wollen, als die Frau Lebenszeichen von sich gegeben habe, sagte der Anwalt der Familie, Geoffrey Fieger. Die Frau hatte zu diesem Zeitpunkt schon zwei Stunden in einem Leichensack zugebracht. Sie lag am Mittwoch in kritischem Zustand im Krankenhaus.