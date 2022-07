USA Drei Menschen in Iowa erschossen

Die USA haben seit langem mit einem riesigen Ausmaß an Waffengewalt zu kämpfen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC wurden 2020 landesweit fast 20.000 Menschen erschossen - mehr als 50 pro Tag. Bei einer Parade zum Unabhängigkeitstag in Highland Park in Illinois hatte Anfang Juli ein 21-Jähriger das Feuer eröffnet. Sieben Menschen wurden getötet und zahlreiche weitere verletzt. In den USA sind Schusswaffen oft leicht erhältlich.