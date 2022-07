USA Donald Trumps Ex-Frau Ivana gestorben

"Unsere Mutter war eine unglaubliche Frau - eine Kraft in der Wirtschaft, eine Weltklasse-Sportlerin, eine strahlende Schönheit und eine fürsorgliche Mutter und Freundin", zitierte ABC aus der Erklärung der Familie. Sie sei in ihrem zu Hause in New York gestorben, hieß es auf Donalds Trump Account auf der Plattform "Truth Social". "Sie war eine wunderbare, schöne und erstaunliche Frau, die ein großartiges und inspirierendes Leben führte", so Trump.