USA Biden feiert 80. Geburtstag mit Brunch im Familienkreis

An seinem Geburtstag telefonierte der Präsident mit der amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft, um dem Team Glück bei der Weltmeisterschaft in Katar vor dem Spiel gegen Wales am Montag zu wünschen. Und er sprach der Schwulen-, Lesben- und Trans-Gemeinschaft seine Unterstützung aus nach der jüngsten Attacke auf einen Nachtclub in der US-Stadt Colorado Springs, bei der fünf Menschen ums Leben gekommen waren.