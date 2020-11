US-Wahl 2020 Fünf Besonderheiten über Joe Biden und seinen Wahlsieg

Stuttgart - Am frühen Samstagabend deutscher Zeit war es so weit: Endlich kam Bewegung in die blau und rot eingefärbte Landkarte der USA, auf die so viele Menschen weltweit in den vergangen Tagen wie gebannt gestarrt haben. Die Sender CNN, NBC, CBS und andere riefen den Demokraten Joe Biden zum Sieger im Schlüsselstaat Pennsylvania und damit zum Gewinner der Präsidentschaftswahl 2020 aus. Nicht nur die Tatsache, dass das Auszählen der Stimmen sich wegen der hohen Briefwahl-Quote in vielen Staaten lange hinzog, machen diese Wahl und den Gewinner besonders.