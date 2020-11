US-Wahl Biden-Wähler Ralf Moeller: "Die Hoffnung stirbt zuletzt"

Los Angeles/Köln - Hollywood-Schauspieler Ralf Moeller (61) hat die US-Präsidentschaftswahl bei seinem derzeitigen Besuch in Deutschland mitverfolgt. "Man kann ahnen, dass es knapp wird, aber vom Gefühl her befürchte ich, dass wir noch vier Jahre mit Donald Trump aushalten müssen", sagte Moeller ("Gladiator", "Conan") am Mittwochmorgen am Telefon der Deutschen Presse-Agentur.