US-Wahl 2020 Trump kritisiert System zum Ausrufen von Wahlsieger

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich nach seiner Niederlage über das in den USA seit dem 19. Jahrhundert etablierte System beklagt, dass große Medienhäuser einen Wahlsieger ausrufen. „Seit wann bestimmen die Lamestream-Medien, wer unser nächster Präsident sein wird?“, schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. „Wir alle haben in den vergangenen zwei Wochen viel gelernt.“ „Lamestream-Medien“ ist ein Kunstbegriff Trumps, der die von ihm kritisierten Mainstream-Medien und „lame“ (lahm) verquicken soll.