US-Wahl 2020 Präsident Trump erfährt von seiner Niederlage – auf dem Golfplatz

Stuttgart - Viele Menschen in den USA und weltweit jubeln, der CNN-Moderater Van Jones bricht vor laufender Kamera in Tränen aus, Politiker weltweit gratulieren – und Donald Trump spielt Golf. So endete der Wahlkrimi in den USA am Samstagvormittag (Ortszeit). Den amtierenden US-Präsidenten hat die Nachricht seiner Niederlage bei einem Besuch seines Golfclubs in Virgina nahe Washington ereilt. Es war Trumps erster Ausflug aus dem Weißen Haus seit der Wahl.