US-Wahl 2020 Kamala Harris: „Wir haben es geschafft, Joe“ – Video wird zum Hit

Washington - „Wir haben es geschafft, Joe“: Ein Video der gewählten US-Vizepräsidentin Kamala Harris, die sich einem Telefonat mit Joe Biden über den Sieg bei der Präsidentschaftswahl freut, ist zu einem Internethit geworden. Die 56-Jährige veröffentlichte am Samstag auf ihrem Twitter-Account das Video, das sie in Sportbekleidung und mit Sonnenbrille in der Natur zeigt.