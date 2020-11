US-Wahl 2020 George W. Bush gratuliert Biden zu Wahlsieg

Washington - Der frühere republikanische US-Präsident George W. Bush hat sich in die Reihe der Gratulanten von Joe Biden eingereiht. Bush telefonierte am Sonntag mit dem Sieger der US-Präsidentschaftswahl, wie er in einer Erklärung mitteilte. Darin habe er hervorgehoben, dass der Sieg des Demokraten gegen Amtsinhaber Donald Trump „vollkommen fair“ und mit einem „klaren“ Resultat errungen worden sei.