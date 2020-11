US-Wahl 2020 Donald Trump verlängert den Alptraum

Die Geschichte der USA umgedeutet

Anders gesagt, es ist, wonach es aussieht: Trump und die ihn tragenden Kräfte haben nachhaltigen Erfolg mit ihrer Umdeutung des amerikanischen Traums und der Geschichte des Landes: Danach sind die USA nicht mächtig und reich, weil sie in ihrer langen Einwanderungsgeschichte eine enorme Integrationskraft entwickelt haben und Vielfalt ihre Stärke ist. Dem Land kommt auch keineswegs die Führungsrolle in einer an persönlicher Freiheit und freiem Handel orientierten Weltordnung zu, die Generationen von Präsidenten für die USA beansprucht haben. Im Gegenteil. In der verqueren Lesart Trumps und seiner Anhänger sind die USA eine von Einwanderung und Vielfalt bedrohte und ringsum von Freund wie Feind schamlos ausgenutzte und bedrängte Nation. Es ist genau diese Lesart, die Trumps Außenpolitik prägt. Es ist der Alptraum fast aller Verbündeten – erst einmal mit Aussicht auf Verlängerung.