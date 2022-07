US-Schauspieler "Sopranos"-Schauspieler Tony Sirico mit 79 Jahren gestorben

Der in New York geborene Italo-Amerikaner spielte in Dutzenden Film- und Fernsehproduktionen mit. Martin Scorsese holte ihn 1990 für das Mafia-Drama "GoodFellas" vor die Kamera. Regisseur Woody Allen gab Sirico häufig Nebenrollen, darunter in Filmen wie "Bullets Over Broadway", "Geliebte Aphrodite", "Café Society" und "Wonder Wheel".