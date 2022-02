US-Sanktionen gegen einen Deutschen Wer ist Matthias Warnig?

Einst Geheimagent für die Stasi

Der in der Niederlausitz geborene Warnig war einst als Geheimagent für die Stasi in der DDR tätig und Auszeichnungen wie die „Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee in Gold“ von 1989 durch Erich Mielke, einst Minister für Staatssicherheit in der DDR, zeugen vom Erfolg in seiner früheren Tätigkeit. Unter dem Decknamen „Arthur“ spionierte Offizier Matthias Warnig in der DDR-Handelsmission in Düsseldorf, seiner späteren West-Laufbahn schadete diese allerdings nicht. Bei den Verhandlungen über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen DDR und Bundesrepublik war er für die Regierung von Hans Modrow dabei, und in der Folge gab es ein Stellenangebot der Dresdner Bank, für die Warnig ab 1990 in Sankt Petersburg tätig war.