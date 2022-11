Lizzo, mit gebürtigem Namen Melissa Jefferson, hatte 2019 mit "Cuz I Love You" ihr erstes Studioalbum veröffentlicht. Sie ist auch klassisch ausgebildete Flötenspielerin, Rapperin und Gastgeberin der TV-Sendung "Lizzo's Watch out for the Big Grrrls", in der schwergewichtige Frauen als Tänzerinnen antreten.