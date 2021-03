US-Sängerin Demi Lovato: glücklich nach überstandener Überdosis

"Ich fühle mehr Freude in meinem Leben als je zuvor, weil ich keinen Teil von mir zum Schweigen bringen oder vermindern will." Im Grunde genommen habe sie 2018 an einer Überdosis "sterben müssen", um "aufzuwachen" - seither sei ihr Leben so viel besser. Dabei sei sie nicht enthaltsam, sondern "California sober": Sie trinke gelegentlich Alkohol und rauche manchmal Marihuana.