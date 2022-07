US-Rockband Stimmprobleme: Pearl-Jam-Konzert in Wien abgesagt

Die Grunge-Rockband hatte am vergangenen Sonntag ein Open-Air-Konzert auf einem Festival in Paris gespielt. Dort hätten Hitze, Staub und Rauch von Waldbränden in der Umgebung die Stimme des Sängers beeinträchtigt, hieß es in der Mitteilung. Vedder sei in ärztlicher Behandlung, habe sich bis zum Auftritt in Wien jedoch nicht erholen können.