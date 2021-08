US-Punkpop-Veteranin Chrissie Hynde singt Bob Dylan: gemütliche Trio-Hommage

Dazu noch etwas Gitarre von der Chefin selbst und ihr wunderbar warmer Gesang - mehr braucht es nicht, um Dylan-Klassiker ("You're A Big Girl Now", "Blind Willie McTell") und auch weniger bekannte Stücke ("Sweetheart Like You", "Tomorrow Is A Long Time") zum Besten zu geben. Das klingt dann so, als hätten sich Hynde, Walbourne und Blake in einem gemütlichen Kellerlokal getroffen, um bei überwiegend balladiger Trio-Hausmusik auf Dylan anzustoßen.