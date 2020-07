US-Präsidentschaftswahl in 100 Tagen Amerikaner so unzufrieden mit Donald Trump wie noch nie

Wahlkampfstrategie: Law and Order

Aber diese Strategie musste er ändern. In den letzten Wochen und Monaten versuchte er vor allem, sich als Wahrer von Recht und Ordnung darzustellen, als es am Rande friedlicher Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus immer wieder zu Krawallen kam. Trump sah sich auch gezwungen, seine Herangehensweise an die Corona-Krise zu ändern. Nachdem er die Pandemie monatelang heruntergespielt und trotz zahlreicher neuer Fälle im Süden und Westen der USA für die Aufhebung von Restriktionen geworben hatte, schwenkte er vergangene Woche auf einen neuen Kurs ein. Er räumte ein, dass die Lage vermutlich noch schlimmer werde, bevor sie besser werde, und setzte sich aktiv für das Tragen von Gesichtsmasken ein, was er zuvor verweigert hatte.