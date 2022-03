US-Präsident zum Krieg in der Ukraine Joe Biden zurückhaltend nach Moskaus Ankündigung eines Teilrückzugs

Humanitäre Hilfe für Mariupol nötig

Mit Blick auf eine Schalte mit seinen Amtskollegen aus Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien vom Dienstag fügte Biden hinzu, es sei „Konsens“ jetzt erst mal abzuwarten, was die Russen täten. „Wir werden weiter genau beobachten, was passiert.“ In einer Pressemitteilung des Weißen Hauses zu dem Gespräch hieß es, die fünf Staaten betonten die Notwendigkeit, in der umkämpften südöstlichen Stadt Mariupol Zugang für humanitäre Hilfe zu ermöglichen.