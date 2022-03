US-Präsident zum Krieg in der Ukraine Joe Biden verteidigt umstrittene Äußerung über Wladimir Putin

Irritationen nach Äußerung

Biden hatte Putin am Samstagabend in einer Rede am Königsschloss in Warschau wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine scharf attackiert und dabei - abweichend von seinem Redetext - gesagt: „Dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.“ Die Äußerung sorgte umgehend für internationale Irritationen.