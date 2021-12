US-Präsident Joe Biden scherzt im TV über seine Kochkünste

"Wir kommen aus der Mittelschicht", sagte der 79-Jährige am Freitag (Ortszeit). Biden war per Video in die NBC-Sendung zugeschaltet. "Wir sind es nicht gewohnt, bedient zu werden." Deshalb hätten sie einen Deal mit den Angestellten. "Wir lassen sie nicht unser Frühstück machen. Wir kochen uns selbst unsere Eier."