US-Politik Trump-Kandidatin in Führungsamt bei Republikanern gewählt

Die 36-Jährige wurde in einer nicht öffentlichen Sitzung am Freitag in Washington von den republikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus gewählt, wie Fraktionschef Kevin McCarthy mitteilte. Stefanik tritt die Nachfolge der prominenten Trump-Kritikerin Liz Cheney an, die am Mittwoch auf Druck des Ex-Präsidenten von der Fraktion abgewählt worden war.