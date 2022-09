US Open Niemeier erreicht dritte Runde in New York: "Bin glücklich"

Putinzewa, die laut Kas immer wieder "für das ein oder andere Mätzchen" gut ist, half auch ein medizinisches Time-Out zur Behandlung eines eingerissenen Fingernagels nichts. "Ich wusste, dass sie sehr giftig auf dem Platz sein kann", sagte Niemeier: "Mich hat das aber nicht wirklich beschäftigt, dass sie zwei, drei Mal den Schläger geworfen hat. Sie war für ihre Verhältnisse noch relativ ruhig."

Williams eine Runde weiter: "Ich bin nur Serena"

Niemeier steht erstmals in ihrer Karriere im Hauptfeld der US Open, es ist erst ihr drittes Grand-Slam-Turnier. Durch die beiden Auftaktsiege wird Deutschlands Tennis-Hoffnung in der Weltrangliste vom aktuellen Platz 108 einen großen Sprung nach vorne machen.

In der Nacht zu Donnerstag hatte es derweil ein kleines Williams-Wunder gegeben. Die Tennis-Ikone Serena Williams besiegte entgegen aller Vorhersagen die Weltranglisten-Zweite Anett Kontaveit und zog überraschend in die dritte Runde ein. "Ich bin nur Serena", erklärte die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin ihren 7:6 (7:4), 2:6, 6:2-Coup gegen die favorisierte Estin: "Ich bin eine ziemlich gute Spielerin".

Williams erkämpfte sich vor ihrem nahenden Karriereende mindestens ein weiteres Grand-Slam-Einzelspiel. Am Freitag trifft die 40-Jährige auf die Australierin Ajla Tomljanovic. "Ein bisschen steckt noch in mir", sagte sie mit einem Lächeln. Kaum Spielpraxis, abgerutscht auf Weltranglistenplatz 605, vor den US Open schwache Ergebnisse - trotzdem liefert Williams in New York bislang eine beeindruckende Show.